Стала известна причина расстрела журналистов издания Capital Gazette

Американские СМИ сообщают, что редакцию Capital Gazette в штате Мэрилендатаковал 38-летний Джеррод Рамос. Отмечается, что в прошлом он судился с изданием. В 2011 году Capital Gazette написала про уголовное дело о преследовании, заведенное на Рамоса. По данным NBC, он отправлял оскорбления и угрозы в интернете женщине, с которой учился в колледже. Мужчина подал иск о клевете, но не смог доказать, что в материале содержится ложная информация. Суд вынес решение в пользу Capital Gazette, Рамос пытался его оспорить, но безрезультатно, - передает Бюро эксклюзивных новостей, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Колумнист Эрик Хартли, а также редактор и издатель Томас Маркуардт, с которыми судился Рамос, больше не работают в газете, сообщает The Baltimore Sun.

Томас Маркуардт рассказал NBC, что во время судебного разбирательства Рамос угрожал ему и Хартли; он обратился в полицию, там не нашли достаточных оснований, чтобы предъявить Рамосу обвинения.

После стрельбы в редакции Capital Gazette журналисты нашли твиттер нападавшего, который он вел под именем @EricHartleyFrnd и в котором угрожал сотрудникам издания; в своих твитах Рамос упоминал, в частности, Роба Хиассена, который был убит во время стрельбы в редакции.

Атака Рамоса была спланированной, при этом он не стремился убить конкретного человека, заявил Уильям Крампф, заместитель начальника полиции округа Анн-Арандел, которая занимается расследованием.

Крампф подтвердил, что редакция Capital Gazette получала угрозы в социальных сетях; последние такие сообщения, по его словам, поступили в день нападения. Однако он не сказал, кто отправлял угрозы, поскольку полиция еще не подтвердила личность их автора.

Американские журналисты со ссылкой на источники сообщали, что Рамос повредил себе кончики пальцев, чтобы его не опознали по отпечаткам, но его личность была установлена с помощью системы распознавания лиц. Крампф, однако, заявил, что ему неизвестно об этом.

По данным полиции, при атаке он использовал ружье и дымовые шашки. Рамос открыл огонь по сотрудникам газеты через стеклянную дверь офиса. Сотрудники Capital Gazette прятались под столами, пока стрельба не утихла. Полиция окружила здание и задержала нападавшего; он не пытался отстреливаться.

Среди погибших - помощник редактора Роб Хиассен, редактор колонок Джеральд Фишман, менеджер по продажам Ребекка Смит, специальный корреспондент Венди Винтерс и журналист Джон Макнамара.

Пострадавшие получили поверхностные ранения осколками стекла, их уже выписали из больницы.