Тренер сборной Португалии: если Роналду будет играть один, мы проиграем Уругваю

Сборная Португалии не должна полагаться только на Криштиану Роналду в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу со сборной Уругвая, вся команда должна отдаваться в каждом моменте, заявил главный тренер португальцев Фернанду Сантуш, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Встреча сборных Португалии и Уругвая пройдет 30 июня на стадионе "Фишт" в Сочи.

"Если Криштиану сыграет один против Уругвая, Португалия проиграет, - сказал Сантуш журналистам. - Надеюсь, что моя команда будет играть предельно концентрированно, предстоит серьезное противостояние, нужно будет отдаваться полностью в каждом моменте. И вот если мы со всем этим справимся, тогда действия Криштиану могут сыграть определяющую роль".