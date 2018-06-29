Тренер бельгийской сборной разочарован игрой футболиста, забившего гол Англии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес разочарован игрой полузащитника испанского клуба "Реал Сосьедад" Аднана Янузая на чемпионате мира по футболу, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. В пример хавбеку специалист поставил форварда лондонского "Челси" Миши Батшуайи. Интересно, что Яднан Янузай стал автором единственного мяча в ворота сборной Англии в матче последнего тура группового этапа, который позволил бельгийцам занять первое место в группе.

"Честно говоря, у меня сложилось двоякое впечатление от игры Янузая в матче с Англией. За 86 минут он проявил себя как техничный футболист высокого уровня, но с другой стороны он не хотел идти вперед. Я крайне разочарован его игрой", - сказал Мартинес.

Напомним, что в последнем туре группового этапа в матче Англия - Бельгия случился самый смешной момент на чемпионате мира: бельгиец Батшуайи попал в штангу и мяч отлетел ему в голову.