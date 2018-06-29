Тренер бельгийской сборной разочарован игрой футболиста, забившего гол Англии

29 июня 2018 23:01

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес разочарован игрой полузащитника испанского клуба "Реал Сосьедад" Аднана Янузая на чемпионате мира по футболу, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. В пример хавбеку специалист поставил форварда лондонского "Челси" Миши Батшуайи. Интересно, что Яднан Янузай стал автором единственного мяча в ворота сборной Англии в матче последнего тура группового этапа, который позволил бельгийцам занять первое место в группе.

"Честно говоря, у меня сложилось двоякое впечатление от игры Янузая в матче с Англией. За 86 минут он проявил себя как техничный футболист высокого уровня, но с другой стороны он не хотел идти вперед. Я крайне разочарован его игрой", - сказал Мартинес.

Напомним, что в последнем туре группового этапа в матче Англия - Бельгия случился самый смешной момент на чемпионате мира: бельгиец Батшуайи попал в штангу и мяч отлетел ему в голову.

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