Наводнения и оползни во Вьетнаме: погибли 22 человека

В северном Вьетнаме в результате наводнения и оползней погибли 22 человека, 9 человек пропали без вести. Об этом сообщает Xinhua, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Наводнения и оползни, вызванные проливным дождем в выходные дни в северных горных провинциях Вьетнама, убили 22 человека, девять пропали без вести", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, в результате оползней во Вьетнаме погибли 16 жителей провинции Лай Чау, 5 жителей провинции Ха-Джинг и один человек из провинции Куанг Нинь.

Кроме того, сообщается, что в результате наводнения пострадали 15 человек из провинции Лай Чау и один человек из Сон Ла.

Ранее сообщалось, что масштабные наводнения продолжаются на севере Вьетнама. По меньшей мере девять человек погибли, десятки пропали без вести. Потоки воды снесли машины и даже дома.