Тренер Исландии после вылета с ЧМ-2018 нашел новую работу
29 июня 2018 23:17 240
Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хальдгримссон стал судьей на матче в рамках детского турнира, сообщаетс в официальном Twitter Футбольной Ассоциации Исландии, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Национальная команда Исландии вернулась с чемпионата мира в среду, заняв последнее место в группе D. Напомним, что Исландия на чемпионате мира сыграла с Аргентиной (1:1), Нигерий (0:2) и Хорватией (1:2). Хальдгримссон тренирует национальную команду с 2013 года.
Сегодня 29 июня Хальдгримссон стал гостем детского турнира в своем родном городе на одном из островов архипелага Вестманнаэйяр. Тренер исландцев продолжит судейскую "карьеру" и в субботу, в день окончания турнира.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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