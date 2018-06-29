Тренер Исландии после вылета с ЧМ-2018 нашел новую работу

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хальдгримссон стал судьей на матче в рамках детского турнира, сообщаетс в официальном Twitter Футбольной Ассоциации Исландии, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Национальная команда Исландии вернулась с чемпионата мира в среду, заняв последнее место в группе D. Напомним, что Исландия на чемпионате мира сыграла с Аргентиной (1:1), Нигерий (0:2) и Хорватией (1:2). Хальдгримссон тренирует национальную команду с 2013 года.

Сегодня 29 июня Хальдгримссон стал гостем детского турнира в своем родном городе на одном из островов архипелага Вестманнаэйяр. Тренер исландцев продолжит судейскую "карьеру" и в субботу, в день окончания турнира.