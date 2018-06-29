Криштиану Роналду станцевал на тренировке - ВИДЕО

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду веселится на тренировке перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Уругвая. 33-летний форвард исполнил танец. "Перед встречей с командой Уругвая Криштиану Роналду примерил танцевальную обувь на тренировке сборной Португалии", - шутит Twitter Goal, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Сборная Португалии заняла второе место в группе B. В 1/8 финала турнира она встретится с Уругваем (30 июня, Сочи). Криштиану Роналду в трех стартовых матчах ЧМ-2018 забил четыре гола.

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