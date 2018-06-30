В США водитель во время движения обнаружил на лобовом стекле змею - ФОТО - ВИДЕО

30 июня 2018 00:13

Лайрд Малер из Аризоны обнаружил, что на его лобовом стекле во время движения автомобиля появилась змея, сообщает Upi, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Мужчина рассказал, что, заметив змею, попытался смахнуть ее дворниками, но это не принесло результата. Одновременно с этим Лайрд снимал происходящее на телефон.

"Я был шокирован, но в то же время продолжал следить за дорогой, ведь, конечно, не хотел попасть в аварию", - заявил мужчина.

Добравшись домой, он позвонил в службу контроля за животными. Прибывшие специалисты найти змею не смогли.

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В США водитель во время движения обнаружил на лобовом стекле машины змею

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