Бразилия выиграет ЧМ-2018 – результаты исследования

Исследование, проведенное Reuters Breakingviews, прогнозирует победу сборной Бразилии на чемпионате мира-2018. Ранее порталу удалось правильно предсказать 14 из 16-ти сборных, пробившихся в плей-офф турнира. "Обновленные данные указывают на то, что кубок победителя чемпионата мира поднимет Бразилия", - сообщается в Twitter Reuters Breakingviews, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Напомним, Бразилия заняла первое место в группе Е. В 1/8 финала мирового первенства она сыграет с Мексикой (2 июля, Самара). На чемпионате мира бразильцы пока не проиграли ни одной игры: ничья с Швейцарией (1:1) и победы над Коста-Рикой (2:0) и Сербией (2:0).