Японская частная ракета взорвалась сразу после запуска

Вторая попытка запустить частную ракету, которая принадлежит венчурной компании Interstellar Technologies Inc., закончилась неудачей: ракета взорвалась через несколько секунд после запуска, кадры которого продемонстрировала телекомпания NHK, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Запуск ракеты МОМО длиной 10 метров должен был стать второй попыткой частной венчурной компании без помощи государственного аэрокосмического агентство (JAXA) вывести в космос летательный аппарат.

Первая попытка состоялась ровно 11 месяцев назад - 30 июля 2017 года. Одноступенчатая ракета МОМО-1 длиной 10 метров и весом 1 тонна должна была стать первой созданной и запущенной не государственным аэрокосмическим агентством Японии, а венчурным предприятием. Запуск прошел на острове Хоккайдо. Однако через какое-то время перестала поступать информация о полете и в экстренном режиме был остановлен двигатель. Ракета смогла смогла достичь высоты 20 километров и упала на расстоянии 6,5 километра от места запуска в Тихом океане.

Вторая попытка также закончилась неудачей. Благодаря тому, что управление запуском происходило дистанционно с расстояния 600 метров, никто из сотрудников не пострадал. Для зрителей запретная для посещения зона составила 1,5 километра.