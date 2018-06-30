Трамп планирует обсудить с Путиным гонку вооружений

30 июня 2018 07:12

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос гонки вооружений, его слова приводит пресс-служба Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Первый двусторонний саммит Путина и Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.

"Мы будем говорить о событиях, происходящих на планете. Мы будем говорить о мире (peace). Мы можем даже поговорить об экономии миллионов долларов на оружии... мы создаем силу, которую никто и никогда ранее не видел", - сказал Трамп.

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