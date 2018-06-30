Марадона назвал самого талантливого игрока в истории футбола
30 июня 2018 07:16 196
Легендарный нападающий сборной Аргентины Диего Марадонапризнался, что считает бразильца Роналдо самым талантливым футболистом в истории, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Роналдо - самый талантливый футболист в истории. Если бы не травмы, он был бы величайшим игроком. Я не сомневаюсь насчет этого", - приводит слова чемпиона мира Seleção Brasileira.
Бразильский форвард выступал на профессиональном уровне с 1993 по 2011 год. В составе сборной Бразилии он становился двукратным чемпионом мира, а также дважды завоевывал "Золотой мяч".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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