Марадона назвал самого талантливого игрока в истории футбола

Легендарный нападающий сборной Аргентины Диего Марадонапризнался, что считает бразильца Роналдо самым талантливым футболистом в истории, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Роналдо - самый талантливый футболист в истории. Если бы не травмы, он был бы величайшим игроком. Я не сомневаюсь насчет этого", - приводит слова чемпиона мира Seleção Brasileira.

Бразильский форвард выступал на профессиональном уровне с 1993 по 2011 год. В составе сборной Бразилии он становился двукратным чемпионом мира, а также дважды завоевывал "Золотой мяч".