Пентагон изучает возможность вывода войск из Германии

Пентагон анализирует стоимость и последствия масштабного вывода или перевода базирующихся в Германии американских войск на фоне растущего напряжения между президентом США Дональдом Трампом и немецким канцлером Ангелой Меркель, пишет газета Washington Post со ссылкой на четыре источника, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, соответствующий интерес Трамп высказал ранее на встрече со своими советниками. Собеседники газеты заявили, что Трамп был поражен размером контингента и жаловался, что другие страны мало вкладывают в общую безопасность и недостаточно тратят на оборону.

Источники при этом подчеркнули, что на данный момент в Пентагоне лишь изучают различные варианты.

Информация встревожила европейских чиновников, которые, как утверждает издание, пытаются понять, намерен ли Трамп действительно реализовать свою идею или это его тактика переговоров перед саммитом НАТО в Брюсселе.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что американская администрация не поручала Пентагону специальный анализ последствий вывода войск из Германии. По его словам, подобные действия является "нормой".

В свою очередь представитель военного ведомства Эрик Паон опроверг полный или частичный вывод американских войск из Германии и также заявил, что в ведомстве регулярно проводят подобные исследования.

На саммите НАТО в 2014 году было принято решение о том, что в перспективе все члены альянса доведут свои оборонные расходы до 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять эти договоренности, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов альянса.