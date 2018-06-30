Игрок Франции отказался от бонусов с ЧМ-2018
Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе пожертвует на благотворительность вырученные денежные бонусы за выступление на чемпионате мира - 2018, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Футболист считает, что игрокам не нужны деньги, чтобы представлять свою сборную на мундиале.
По данным L'Équipe, форвард передаст все средства одному из фондов, чьим попечителем и является. Также 19-летний игрок "Пари Сен-Жермен" передаст организации свою часть премии, которая рассчитывается как 30% от доходов Федерации футбола Франции и делится между всеми игроками и сотрудниками команды.
Отмечается, что бонусы Мбаппе за каждую игру на мундиале составляют €20 тыс.
На групповом этапе ЧМ-2018 форвард сыграл в трех матчах, в которых отметился одним забитым мячом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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