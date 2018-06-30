Игрок Франции отказался от бонусов с ЧМ-2018

30 июня 2018 07:35

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе пожертвует на благотворительность вырученные денежные бонусы за выступление на чемпионате мира - 2018, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Футболист считает, что игрокам не нужны деньги, чтобы представлять свою сборную на мундиале.

По данным L'Équipe, форвард передаст все средства одному из фондов, чьим попечителем и является. Также 19-летний игрок "Пари Сен-Жермен" передаст организации свою часть премии, которая рассчитывается как 30% от доходов Федерации футбола Франции и делится между всеми игроками и сотрудниками команды.

Отмечается, что бонусы Мбаппе за каждую игру на мундиале составляют €20 тыс.

На групповом этапе ЧМ-2018 форвард сыграл в трех матчах, в которых отметился одним забитым мячом.

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