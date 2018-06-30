Памятники в Саудовской Аравии и Омане попали в список наследия ЮНЕСКО
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в пятницу вечером на заседании в Бахрейне принял решение включить оазис Эль-Хаса в Саудовской Аравии и древний город Омана Кальхат в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщило Бахрейнское агентство новостей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как отметило агентство, оазис Эль-Хаса стал пятым объектом на территории Саудовской Аравии, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, с учетом его исторической и цивилизационной ценности.
Оазис расположен в исторической области Эль-Хаса на востоке королевства, там выращиваются более 1,5 миллиона пальм. Он считается самым большим пальмовым оазисом, окруженным песками, в мире. Кроме того, в этом месте расположены несколько других достопримечательностей: мечеть, дворцы, рынок, возвышенность и порт.
Город Кальхат на побережье Индийского океана был в древности столицей султаната Омана и является старейшим оманским городом. В городе находятся крепость, а также руины древних рынков, двориков и древняя мечеть. Крепость окружает стена, которая тянется на 13 километров, построенная в доисламские времена.
Страны Персидского залива считают включение объектов на их территории в список всемирного наследия ЮНЕСКО доказательством их туристической привлекательности и исторической значимости.
Комитет всемирного наследия, который будет заседать в столице Бахрейна Манаме до 4 июля, рассмотрит 28 объектов, претендующих на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, комитет обсудит сохранность 157 ранее включенных в список объектов, 54 из которых являются историческими объектами в опасности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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