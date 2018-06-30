Возле берегов Ливии затонула лодка с мигрантами: пропали 100 человек

У побережья Ливии загорелась и перевернулась лодка со 120 мигрантами, в результате чего около 100 человек пропали без вести. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на агентство АFР, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Были найдены тела трех детей, отмечает издание. Также указано, что шестнадцать человек были спасены, среди пропавших без вести были двое младенцев и трое детей до 12 лет. Выжившие мигранты рассказали, что лодка затонула через несколько часов после отправления из Гарабулли, к востоку от Триполи, после взрыва на ней. Отмечается, что среди пассажиров были марокканцы и граждане Йемена.

17-летний Кобрем, который остался в живых, рассказал, что за переправу он заплатил контрабандистам 400 долларов.

По словам капитана береговой охраны, ливийские спасатели были вынуждены покинуть большинство тел мигрантов, погибших в результате крушения в пятницу, "из-за нехватки ресурсов".

Рыбаки обнаружили судно и связались с береговой охраной Ливии.