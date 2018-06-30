Россиянка играла на флейте во время операции на мозге

Российская флейтистка Софья Пинаева исполнила классические произведения во время операции по удалению опухоли головного мозга. Это было сделано для того, чтобы проверить функционирование полушарий, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает газета Kurier, женщину прооперировали в австрийском городе Грац. Хирургическое вмешательство осуществлялось при полном сознании. Врачи вывели пациентку из наркоза и провели ряд активных коммуникативных тестов, рассчитанных на проверку речи, зрения, мелкой моторики и других функций мозга. Девушка в том числе сыграла на флейте.

"Бах, Моцарт - я исполняла все, что приходило в голову", - рассказала она.

Как отметил хирург Горд фон Кампе, во время операций с общим наркозом врачи чаще всего могут определить лишь наличие паралича конечностей. Для проверки эмоциональных реакций, в частности, этот вид хирургического вмешательства не подходит. Именно поэтому россиянке была проведена такая специфическая операция.

В результате пациентке была удалена большая часть глиомы. Как пишет издание, через несколько дней флейтистка уже праздновала успешное окончание операции с друзьями.