Аргентинского чиновника накажут за насмешку над арабом

Аргентинского болельщика накажут за проявление неуважения к арабскому фанату, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Накануне в сети появилась видеозапись, на которой чиновник из аргентинской провинции Сан-Луис Хуан Пабло Ольгин просит араба повторить за ним фразу на испанском языке с призывом взорвать футбольный клуб из аргентинского города Насчель.

По словам министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич, Ольгин может быть лишен права посещать матчи чемпионата мира - 2018.

"Ольгин занимает пост секретаря по юридическим вопросам Папагайос, Сан-Луис. В России он призвал подложить бомбу в клуб "Насчель", использовав и опорочив человека в тюрбане. Мы попросили отозвать его Fan ID, потому что он не только повел себя безответственно, но и является госслужащим", - написала Буллрич в своем официальном аккаунте в твиттере.

Отмечается, что после того, как инцидент получил широкий резонанс в прессе, чиновник публично принес извинения за свой поступок.