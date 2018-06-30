В Колумбии конфисковали две тонны кокаина

В Колумбии по итогам спецоперации, проведенной совместно полицией и подразделением ВМС страны, были конфискованы две тонны кокаина стоимостью 40 млн долларов. Крупная партия наркотика, подготовленная для погрузки на быстроходные катера и отправки в Центральную Америку, обнаружена в четверг в окрестностях тихоокеанского порта Тумако на юго-западе республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Espectador ("Эспектадор"), передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Во время операции произошла стычка с контрабандистами, которые охраняли нелегальный груз. После короткой перестрелки преступники скрылись, бросив 9 пистолетов и несколько радиотелефонов.

По данным полиции, партия кокаина принадлежала преступной группировке, главарем которой является эквадорец Вальтер Вернаса, известный под кличкой "Гуачо". В прошлом он входил в ряды повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая была распущена после мирного соглашения с властями. Однако Вернаса отказался от демобилизации и сколотил банду, которая занимается контрабандой наркотиков. "Гуачо" входит в список самых разыскиваемых преступников в Колумбии.