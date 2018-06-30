Туристов на пляжах Италии ждут огромные штрафы за покупки подделок

На пляжах Италии этим летом запретят несанкционированную торговлю и продажу контрафактной продукции. За нарушение этого запрета серьезные штрафы грозят не только торговцам, но и отдыхающим, пишет The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Об этом рассказал Маттео Сальвини, министр внутренних дел Италии в рамках кампании "Безопасные пляжи", которая призвана искоренить на итальянском побережье нелегальную торговлю.

Запрет коснется деятельности продавцов-мигрантов, которые бродят по пляжам, предлагая отдыхающим все, от очков до детских игрушек.

Как заявил Сальвини, торговцы не просто продают поддельные бренды и уклоняются от налогов, но, главное, наносят ущерб законным предприятиям.

Продавцам, которых поймают при продаже контрафактной продукции, обещают штрафы от 2 500 до 15 500 евро и конфискацию товара.

Однако не меньшие взыскания - до 7 000 евро - грозят и самим туристам, которые купят поддельные часы, очки или бейсболку. Размер штрафа зависит от суммы покупки и количества товара.

Кроме того, туристы, которые заплатят за массаж и татуировки "предпринимателям", которые не имеют разрешения на работу на пляже, также будут оштрафованы.