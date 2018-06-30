Бельгийских журналистов высадили из поезда после матча ЧМ-2018
30 июня 2018 08:31 243
Двух бельгийских журналистов сняли с поезда после матча третьего тура чемпионата мира - 2018 между командами Бельгии и Англии (1:0), сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации Voetbalkrant, представителей СМИ высадили из поезда Калининград - Москва. Отмечается, что инцидент произошел из-за отсутствия у журналистов белорусской транзитной визы, поэтому их высадили на границе между Литвой и Белоруссией.
После разъяснения ситуации журналисты продолжили путь в столицу.
Чемпионат мира - 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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