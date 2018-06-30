В Мексике произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Мексике на территории штата Халиско. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 233 км к северо-западу от столицы штата, города Гвадалахара (более 1,6 млн жителей). Очаг стихии залегал на глубине 10 км, передает Day.Az.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.