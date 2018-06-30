В Мексике произошло землетрясение
30 июня 2018 09:00 143
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Мексике на территории штата Халиско. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 233 км к северо-западу от столицы штата, города Гвадалахара (более 1,6 млн жителей). Очаг стихии залегал на глубине 10 км, передает Day.Az.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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