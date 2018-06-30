Спецоперация в турецкой Адане: 12 задержанных
30 июня 2018 09:08 142
12 подозреваемых были задержаны в ходе спецоперации против террористической организации "ИГ" в Адане.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend
Согласно полученной информации, на территории провинции сотрудниками Отдела по борьбе с терроризмом местного управления полиции проводится крупномасштабная спецоперация против участников террористической группировки "ИГ".
Группой полиции, при поддержке специального подразделения мобильной бригады полиции в ходе совместной операции в центре провинции было задержано 12 человек. В домах подозреваемых прошли обыски.
Задержанные прошли медицинский контроль в Отделе судебной медицины Аданы, затем были доставлены в Управление полиции района.
Спецоперация в регионе продолжается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
09:20 108
Тяжелое ДТП в Китае, много погибших
09:00 143
В Мексике произошло землетрясение
-
29 Июн. 10:30 6 445
-
29 Июн. 12:00 4 846
-
29 Июн. 11:42 4 616
-
29 Июн. 11:12 4 050
-
29 Июн. 21:45 3 670