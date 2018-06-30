Спецоперация в турецкой Адане: 12 задержанных

30 июня 2018 09:08

12 подозреваемых были задержаны в ходе спецоперации против террористической организации "ИГ" в Адане.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Согласно полученной информации, на территории провинции сотрудниками Отдела по борьбе с терроризмом местного управления полиции проводится крупномасштабная спецоперация против участников террористической группировки "ИГ".

Группой полиции, при поддержке специального подразделения мобильной бригады полиции в ходе совместной операции в центре провинции было задержано 12 человек. В домах подозреваемых прошли обыски.

Задержанные прошли медицинский контроль в Отделе судебной медицины Аданы, затем были доставлены в Управление полиции района.

Спецоперация в регионе продолжается.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az