Тяжелое ДТП в Китае, много погибших

30 июня 2018 09:20

Жертвами столкновения автобуса с грузовиком в китайской провинции Хунань стали 18 человек, ещё 14 пострадали, сообщают местные СМИ.

По данным дорожной полиции провинции Хунань, ДТП произошло вечером 29 июня около 20.40 по местному времени на участке скоростной трассы вблизи уезда Хэндун. Сообщается, что автобус выехал за центральное разделительное ограждение и столкнулся с ехавшим в противоположном направлении полуприцепом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В результате столкновения 18 человек погибли, ещё 14 были госпитализированы.

На месте происшествия работают экстренные службы, причины ДТП выясняются.


 

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