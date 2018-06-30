Главы генштабов США и Израиля обсудили "действия Ирана"

Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд встретился с коллегой из Израиля генерал-лейтенантом Гади Эйзенкотом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон, передает Day.Az.

Обсуждались "пагубные действия Ирана в регионе и региональная ситуация в области безопасности в целом", говорится в сообщении.

Ранее постпред Израиля при ООН Данни Данон назвал Иран "причиной всех проблем на Ближнем Востоке".

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