Обезумевший убийца привез полицейским разлагающееся тело своей жертвы - ВИДЕО

В Великобритании камера видеонаблюдения, установленная возле полицейского участка Уэс-Мидлендс запечатлела 41-летнего Суквиндера Сингха, который приехал на парковку в своем черном BMW. Мужчина вышел из машины и зашел в участок, чтобы пригласить сотрудников полиции к своему транспортному средству, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Подойдя к машине, сотрудники полиции ужаснулись: на переднем пассажирском сидении находилось разлагающееся тело с огромной раной на груди. Убитый оказался шурином Сингха Харишем Кумаром.

Сингх был задержан. На суде он сообщил, что около пяти часов ехал на машине рядом с телом, прежде чем обратиться в полицию. Его приговорили к пяти годам лишения свободы за непредумышленное убийство.

Позднее выяснилось, что Сингх - опасный параноидальный шизофреник, бежавший от индийского правосудия, преследовавшего его за убийство. В Великобритании мужчина находился незаконно.

В Индии мужчина сбил на джипе мотоциклиста, после чего забил его насмерть при помощи кирпаны - сикхского церемониального кинжала. Своего шурина Сингх убил тем же оружием.

В Великобритании мужчина смог подать документы на получение гражданства в виду ошибки административных органов. Он потреблял наркотики. Позднее у него выработалась параноидальная уверенность в том, что его супруга изменяет ему с шурином, а также его двоюродным братом.

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