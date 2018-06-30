Телеведущие растянули глаза «под корейцев» в прямом эфире и лишились работы - ВИДЕО

Телеведущие испаноязычного американского канала Telemundo были отстранены от работы на неопределенный срок из-за расисткого жеста в эфире. Об этом сообщает USA Today.

Инцидент произошел после победы команды Южной Кореи над сборной Германии в рамках чемпионата мира по футболу. Семеро гостей в студии шоу Un Nuevo Dia, одетые в форму мексиканских футболистов, праздновали победу корейцев. Во время эфира Джеймс Тахан (James Tahhan) растянул уголки глаз, имитируя на камеру азиатские черты лица. Его коллега Дженис Бенкосме (Janice Bencosme), находящаяся рядом с ним, повторила жест, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Зрители были поражены поведением ведущего. "Telemundo, не позволяйте своим ведущим совершать расистские жесты в эфире. Спасибо", - написал в своем Twitter-аккаунте американец Джимми Санчес (Jimmy Sanchez), опубликовав запись телепередачи.

Несмотря на то, что Тахан принес свои извинения, администрация канала Telemundo приняла решение отстранить от работы двоих журналистов, замеченных в неэтичном поведении. "Во время празднования квалификации Мексики я допустил ошибку и сделал неуместный и бесчувственный жест по отношению к азиатскому сообществу. Это была невнимательность с моей стороны", - заявил Тахан.

В официальном заявлении Telemundo администрация канала подчеркнула, что крайне разочарована поведением ведущих в эфире. "Наша компания очень серьезно относится к такому неадекватному поведению, поскольку это противоречит нашим ценностям и стандартам", - сообщило руководство.

Победа сборной Южной Кореи над командой Германии означала выход в плей-офф футболистов из Мексики, за которых болели ведущие в эфире.

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