Хладнокровный расстрел банковского грабителя - ВИДЕО

Распространены кадры, на которых демонстрируется, как в американском городе Альбукерке во время преследования полицейский хладнокровно расстреливает 47-летнего преступника, совершившего серию ограблений банков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Liveleak, инцидент попал на камеру наблюдения, прикрепленную к форме полицейского.

Хотя инцидент и произошел 16 июня, в интернете кадры распространились только теперь.

47-летний Ричард Ривейра, отсидевший с 1995 года за множество преступлений, был расстрелян полицейским-ветераном с близкого растояния в ходе преследования.

Полицейский выкрикнул, что открывает огонь, но мужчина не обратил на это внимание.

Грабитель вместе со своей подельницей Дженифер Райел за неделю совершил третье вооруженное ограбление.

Полицейский выпустил в него 6 пуль, и грабитель скончался.

Отметим, что кадры преследования и расстрел начинаются с 6 минуты видео.

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