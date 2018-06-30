Хладнокровный расстрел банковского грабителя - ВИДЕО
Распространены кадры, на которых демонстрируется, как в американском городе Альбукерке во время преследования полицейский хладнокровно расстреливает 47-летнего преступника, совершившего серию ограблений банков.
Как передает Day.Az со ссылкой на Liveleak, инцидент попал на камеру наблюдения, прикрепленную к форме полицейского.
Хотя инцидент и произошел 16 июня, в интернете кадры распространились только теперь.
47-летний Ричард Ривейра, отсидевший с 1995 года за множество преступлений, был расстрелян полицейским-ветераном с близкого растояния в ходе преследования.
Полицейский выкрикнул, что открывает огонь, но мужчина не обратил на это внимание.
Грабитель вместе со своей подельницей Дженифер Райел за неделю совершил третье вооруженное ограбление.
Полицейский выпустил в него 6 пуль, и грабитель скончался.
Отметим, что кадры преследования и расстрел начинаются с 6 минуты видео.
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