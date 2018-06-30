В Сети появилось видео самого нелепого ограбления магазина - ВИДЕО

В Канаде магазинные воры устроили неуклюжую потасовку с полицейским. На видео инцидента обратил внимание местный новостной портал CTV News Edmonton.

Инцидент произошел в городе Спрус-Гроув в канадской провинции Альберта. В магазин зашли девушка и парень и попытались купить бутылку газировки. На просьбу ввести ПИН-код молодой человек замялся и начал оправдываться, что это карта его девушки. Владелица магазина сочла поведение пары подозрительным и вызвала полицию. Оказалось, что перед покупкой молодые люди несколько часов бродили около магазина, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Когда полицейский прибыл на место, мужчина толкнул спутницу на него, а сам попытался сбежать, но попал в руки мужа владелицы магазина. Вору удалось вырваться из его хватки, он попробовал выйти через подсобное помещение, но его двери оказались заперты. Вернувшись в магазин, беглец предпринял попытку прихватить две упаковки конфет, но полицейский вынудил его выбросить их и лечь на пол.

В течение нескольких минут неуклюжая потасовка продолжалась. Девушка забежала в подсобку и пробралась в щель под потолком, но быстро рухнула прямо на полки с товарами.

Ворами оказались 29-летняя Бриттани Берк (Brittany Burke) и 28-летний Ричард Парисо (Richard Pariseau). Мужчине выдвинули обвинения в использовании чужой кредитной карты и краже собственности на пять тысяч долларов, сопротивлении при аресте и нападении на офицера полиции. Его спутницу обвинили в том, что она мешала работе полиции, отказывалась выполнять приказы и причинила ущерб чужому имуществу.

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