Кот-болельщик научился кричать «гол» и покорил соцсети - ВИДЕО
30 июня 2018 13:35 404
Жизнь кота-любителя футбола не проста: привлечь к себе внимание во время матчей чемпионата мира получается не всегда. Единственное, что остается делать домашним животным - разделять интересы своих хозяев, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Кот, который научился кричать "гол", обрел бешенную популярность в соцсетях.
На кадрах, опубликованных в Instagram, бело-рыжий питомец вовсю поддерживает восторг своего хозяина и очень четко проговаривает вслед за ним слово "гол".
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