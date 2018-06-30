Кот-болельщик научился кричать «гол» и покорил соцсети - ВИДЕО

30 июня 2018 13:35

Жизнь кота-любителя футбола не проста: привлечь к себе внимание во время матчей чемпионата мира получается не всегда. Единственное, что остается делать домашним животным - разделять интересы своих хозяев, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Кот, который научился кричать "гол", обрел бешенную популярность в соцсетях.

На кадрах, опубликованных в Instagram, бело-рыжий питомец вовсю поддерживает восторг своего хозяина и очень четко проговаривает вслед за ним слово "гол".

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Кот-болельщик научился кричать

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az