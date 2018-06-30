Кот-болельщик научился кричать «гол» и покорил соцсети - ВИДЕО

Жизнь кота-любителя футбола не проста: привлечь к себе внимание во время матчей чемпионата мира получается не всегда. Единственное, что остается делать домашним животным - разделять интересы своих хозяев, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Кот, который научился кричать "гол", обрел бешенную популярность в соцсетях.

На кадрах, опубликованных в Instagram, бело-рыжий питомец вовсю поддерживает восторг своего хозяина и очень четко проговаривает вслед за ним слово "гол".

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