Пьяная пассажирка устроила кровавый дебош в автобусе - ВИДЕО
В Новосибирске пьяная женщина устроила дебош. Фрагмент того, как нарушительница общественного спокойствия препирается с сотрудником полиции, был снят очевидцем и выложен в Сеть, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как удалось выяснить, инцидент произошел 28 июня. На площади Калинина женщина села в автобус, следующий по 64 маршруту. Пассажирка была пьяна и после просьбы кондуктора оплатить проезд, отматерила работницу транспорта и полезла драться. В результате стычки у пьяной дебоширки оказалось разбито лицо.
Когда на место инцидента прибыл сотрудник полиции, она принялась материть и его, угрожая ему и всем окружающим жестокой расправой.
Чем окончилась эта история - осталось за кадром.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
29 Июн. 21:45 6 646
-
29 Июн. 20:18 3 812
-
29 Июн. 16:06 3 206
-
29 Июн. 17:00 2 852
-
29 Июн. 21:28 2 622