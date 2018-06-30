Пьяная пассажирка устроила кровавый дебош в автобусе - ВИДЕО

30 июня 2018 13:51

В Новосибирске пьяная женщина устроила дебош. Фрагмент того, как нарушительница общественного спокойствия препирается с сотрудником полиции, был снят очевидцем и выложен в Сеть, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как удалось выяснить, инцидент произошел 28 июня. На площади Калинина женщина села в автобус, следующий по 64 маршруту. Пассажирка была пьяна и после просьбы кондуктора оплатить проезд, отматерила работницу транспорта и полезла драться. В результате стычки у пьяной дебоширки оказалось разбито лицо. 

Когда на место инцидента прибыл сотрудник полиции, она принялась материть и его, угрожая ему и всем окружающим жестокой расправой.

Чем окончилась эта история - осталось за кадром.

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Нажмите на видео для просмотра:
Пьяная пассажирка устроила кровавый дебош в автобусе

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