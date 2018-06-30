Египетские фанаты узнали адрес Салаха и окружили его дом

Болельщики узнали домашний адрес нападающего сборной ЕгиптаМохамеда Салаха и столпились возле его дома. Об этом сообщает"Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что футболист, который на данный момент находится у себя дома в Кире, вышел к фанатов и раздал автографы.