Египетские фанаты узнали адрес Салаха и окружили его дом

30 июня 2018 14:11

Болельщики узнали домашний адрес нападающего сборной ЕгиптаМохамеда Салаха и столпились возле его дома. Об этом сообщает"Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что футболист, который на данный момент находится у себя дома в Кире, вышел к фанатов и раздал автографы.

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