Роналду и Месси не вошли в символическую сборную группового этапа ЧМ-2018

Популярное английское издание The Guardian представило свою символическую сборную группового этапа чемпионата мира-2018. Любопытно, что в число 11 не вошли лучшие два игрока последнего десятилетия Криштиану Роналду и Лионель Месси. Не пропустите, наш сайт уже сейчас ведет онлайн трансляцию поединка Франция - Аргентина с яркими фотографиями со стадиона в Казани и комментариями ключевых моментов игры, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На текущем мировом первенстве в России, капитан сборной Португалии уже отличился четырьмя забитыми голами, в то время как лидер команды Аргентины - всего одним результативным выстрелом.

Символическая сборная по версии The Guardian: Алиреза Бейранванд (Иран), Мануэль Аканджи (Швейцария), Диего Годин (Уругвай), Андреас Гранквист (Швеция), Лука Модрич, Иван Ракитич (оба - Хорватия), Александр Головин (Россия), Иско (Испания), Киран Триппьер, Гарри Кейн (оба - Англия), Ромелу Лукаку (Бельгия).