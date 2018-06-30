Роналду и Месси не вошли в символическую сборную группового этапа ЧМ-2018
Популярное английское издание The Guardian представило свою символическую сборную группового этапа чемпионата мира-2018. Любопытно, что в число 11 не вошли лучшие два игрока последнего десятилетия Криштиану Роналду и Лионель Месси. Не пропустите, наш сайт уже сейчас ведет онлайн трансляцию поединка Франция - Аргентина с яркими фотографиями со стадиона в Казани и комментариями ключевых моментов игры, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
На текущем мировом первенстве в России, капитан сборной Португалии уже отличился четырьмя забитыми голами, в то время как лидер команды Аргентины - всего одним результативным выстрелом.
Символическая сборная по версии The Guardian: Алиреза Бейранванд (Иран), Мануэль Аканджи (Швейцария), Диего Годин (Уругвай), Андреас Гранквист (Швеция), Лука Модрич, Иван Ракитич (оба - Хорватия), Александр Головин (Россия), Иско (Испания), Киран Триппьер, Гарри Кейн (оба - Англия), Ромелу Лукаку (Бельгия).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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