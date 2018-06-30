Посол США в Европе после заявлений Трампа объявил об отставке

Посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл-младший объявил, что уходит в отставку из-запротиворечивых заявлений президента США Дональда Трампа в адрес НАТО и европейских союзников. С этим заявлением 30 июня дипломат выступил на своей странице в Facebook сообщает ERR.ee, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Когда президент говорит, что Европейский Союз был создан для того, "чтобы использовать США, нападать на нашу копилку", или что "НАТО так же плох, как НАФТА, то это не только неверно фактически, но и доказывает, что мне пришло время уходить", - подчеркнул он.

Как известно, Мелвилл - профессиональный дипломат, который в течение 33 лет работал на разных должностях. Он стал послом в Эстонии в 2015 году, во время президентства Барака Обамы и должен был уйти в отставку, но в своем послании отметил, что решение покинуть пост досрочно было обусловлено поведением и заявлениями нынешнего американского президента.

По данным американских СМИ, решение посла стало неожиданностью для ряда чиновников из Государственного департамента США. По словам Мелвилла, его последний рабочий день - 29 июля, хотя администрация Трампа пока не выбрала его преемника. В прошлом месяце Трамп отказался от кандидатуры Эдварда Массо. Точная причина отказа неизвестна.