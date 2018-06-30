В Германии затравили первую женщину-комментатора

Телекомпания ZDF, предложившая немецкой журналистке Клаудии Нойманн прокомментировать матчи чемпионата мира-2018, защищает женщину от многочисленных нападок со стороны недоброжелателей. Об этом сообщает издание Die Zeit, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Телекомпания подала иск против двух пользователей, которые "выразили мнение в социальных медиа против Нойманн в крайне уничижительной форме". Сами комментарии не приведены, однако отмечается, что речь идет об оскорблениях и публичных призывах к действиям преступного характера.

"По-видимому, некоторые из телезрителей все еще не готовы всерьез воспринимать женщину-комментатора", - отметил директор ZDF Томас Беллут. Как отмечает Die Zeit, Нойманн ошиблась в распознавании одного из игроков сборной Японии, из-за чего ее стали оскорблять футбольные фанаты.

Напомним, что сборная Германии не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира-2018, проиграв в заключительном туре группового раунда национальной команде Кореи (2:0) и заняв последнее место в группе F.