Тренер сборной Аргентины снова преклонился перед Месси

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал роль нападающего Лионеля Месси в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Франции, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Лео верен команде, это видно, он всегда переживает за результат на поле. Он ясно видит футбол, иногда он позволяет нам видеть вещи, которые могут быть видны лишь гению. Сложно быть на высоте такого великого игрока как Лео, он - яркая звезда для всех нас. Мы должны играть так, чтобы приблизиться к его уровню, футболистам с опытом иногда это удается, другим еще надо время", - сказал Сампаоли.

"Нам надо стараться передавать ему мяч в правильный момент, чтобы ему было комфортно действовать. Уверен, что у Франции есть план нейтрализации Лео, но у нас тоже есть свое видение. У Аргентины лучший игрок вселенной, но у нас есть и другие футболисты, которые способны создать сопернику проблемы", - резюмировал главный тренер "асбиселесте".