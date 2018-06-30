Месси и Неймар – лидеры ЧМ-2018 по обводкам
30 июня 2018 17:04 195
После группового этапа чемпионата мира-2018 бывшие одноклубники по "Барселоне" лидируют по количеству обводок. Бразилец финтит больше и, пожалуй, эффектнее всех - чего только стоит подкидка пяткой через игрока в матче второго тура против команды Коста-Рики (2:0). В то время как лидер сборной Аргентины предпочитает эффектности эффективность. Об этом сообщает официальный Twitter InStat Football, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
8 из 10 обводок Лионеля Месси удачны (79%). За три матча он пытался обыграть соперника 42 раза. Неймар финтил 52 раза, но терял мяч в 46% случаев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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