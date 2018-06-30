Король Саудовской Аравии согласился с предложением Трампа по добыче нефти

30 июня 2018 16:17

Президент США Дональд Трамп заявил, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора согласился с предложением увеличить добычу нефти в пределах двух миллионов баррелей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Только что поговорил с королем Саудовской Аравии Салманом и объяснил ему, что из-за беспорядков и нарушений в Иране и Венесуэле я прошу Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, возможно, до двух миллионов баррелей, чтобы компенсировать разницу... Он согласился", - написал Трамп в своем Twitter.

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