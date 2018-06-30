Знаменитая выдра спрогнозировала результат матча Испания - Россия на ЧМ-2018

Сочинская выдра по кличке Гарри, знаменитая предсказаниями об исходе матчей на чемпионате мира-2018, предсказала результат игры 1/8 финала турнира между сборными Испании и России, который состоится завтра, 1 июля, на стадионе "Лужники" в Москве, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Накануне встречи в бассейн к Гарри бросили два мяча с изображением флагов стран-соперников. Результат оказался следующим: выдра вытащила на сушу первым мяч, обозначающий Испанию.

Ранее оракул спрогнозировал победу команды Станислава Черчесова во встречах против Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а также предрекла поражение во встрече против Уругвая (0:3).

Напомним, что ранее выдру по кличке Гарри в России обвинили в непатриотичности. Она предсказала победу сборной Уругвая над командой России в матче чемпионата мира по футболу.