В Египте перевернулся автобус, много погибших, десятки раненых - ПОДРОБНОСТИ

Три местных жителя погибли и еще 23 пострадали в результате ДТП с автобусом в провинции Красное море в Египте, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное информагентство МЕНА.

По информации дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, и машина перевернулась на скоростной автотрассе Бени-Суэйф - Заафарана.

Полиции пришлось перекрыть автотрассу, чтобы вывезти пострадавших и убрать автобус, перегородивший дорогу.