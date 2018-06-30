В Египте перевернулся автобус, много погибших, десятки раненых - ПОДРОБНОСТИ

30 июня 2018 18:11

Три местных жителя погибли и еще 23 пострадали в результате ДТП с автобусом в провинции Красное море в Египте, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное информагентство МЕНА.

По информации дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, и машина перевернулась на скоростной автотрассе Бени-Суэйф - Заафарана.

 

Полиции пришлось перекрыть автотрассу, чтобы вывезти пострадавших и убрать автобус, перегородивший дорогу.

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