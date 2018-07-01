Трамп призвал к депортации мигрантов без суда

1 июля 2018 08:34

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что нелегальных мигрантов следует депортировать с территории страны без решения суда.

"Мы должны немедленно выпроваживать их обратно без того, чтобы проходить через многие годы юридического маневрирования", - написал Трамп.

По его словам, законы США, которые требуют судебного решения для депортации нелегальных мигрантов, являются "самыми глупыми в мире".

Ранее сообщалось, что в США проходят несколько сотен акций протеста против иммиграционной политики Трампа.

Как отмечалось, участники акций требуют воссоединения детей нелегальных мигрантов, которые были задержаны на границе США, с их родителями.

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