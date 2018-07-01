В работе Telegram по всему миру произошел сбой
1 июля 2018 07:34 97
Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера Telegram, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Перебои в работе мессенджера были зафиксированы в 2.00 мск в ряде европейских стран, в частности, в России, Италии, Великобритании, Нидерландах и Франции. Также проблемы с мессенджером зафиксированы в нескольких американских штатах.
По данным Downdetector, около 44% пользователей столкнулись с проблемами подключения к серверу, 44% не могли получать или отправлять сообщения, 11% не могли авторизоваться.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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