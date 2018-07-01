Япония начнет использование беспилотных летающих машин к 2020 году
Правительство Японии намерено в текущем году создать консультационный совет для изучения и разработки необходимой технической базы для практического использования беспилотных летающих машин к 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету "Ёмиури симбун", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Авторы статьи отмечают, что беспилотные транспортные средства помогут решить проблему пробок в крупных городах, а также могут быть полезны при ликвидации последствий стихийных бедствий.
Отмечается, что беспилотный летающий автомобиль сможет осуществлять вертикальные взлет и посадку и передвигаться на высоте около 150 м со скоростью до 200 км/ч.
Ранее сообщалось, что первые летающие беспилотные автомобили могут поступить в продажу в Японии в нынешнем году.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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