Япония начнет использование беспилотных летающих машин к 2020 году

1 июля 2018 08:02

Правительство Японии намерено в текущем году создать консультационный совет для изучения и разработки необходимой технической базы для практического использования беспилотных летающих машин к 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету "Ёмиури симбун", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы статьи отмечают, что беспилотные транспортные средства помогут решить проблему пробок в крупных городах, а также могут быть полезны при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Отмечается, что беспилотный летающий автомобиль сможет осуществлять вертикальные взлет и посадку и передвигаться на высоте около 150 м со скоростью до 200 км/ч.

Ранее сообщалось, что первые летающие беспилотные автомобили могут поступить в продажу в Японии в нынешнем году.

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