Еще один аргентинский игрок завершил карьеру в сборной

Полузащитник сборной Аргентины по футболу Лукас Билья принял решение завершить выступление за национальную команду после матча 1/8 финала чемпионата мира - 2018, в котором "альбиселесте" проиграли французам со счетом 3:4, сообщает Sport24.

"До момента, когда мы повели со счетом 2:1, это было наше лучшее выступление. Но таков футбол. Покидаем турнир сильно расстроенными, ведь для некоторых из нас это конец пути. Надеюсь, что те, кто придут нам на замену, не будут испытывать такого давления и приведут Аргентину туда, где она заслуживает быть", - цитирует Билью Football Italia.

По мнению аргентинского полузащитника, в национальной команде должны выступать молодые игроки.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано также объявил о завершении международной карьеры.