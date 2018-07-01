Назван самый дорогой в мире город для проживания

Гонконг занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира для проживания постоянно работающих иностранцев - исследование опубликовано международной консалтинговой фирмой Mercer, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Рейтинг учитывал такие факторы, как стоимость жилья, транспорта, питания, одежды, развлечений и услуг в 209 крупных городах мира, а также колебания курсов используемых там национальных валют. За основу взяты траты на жизнь в Нью-Йорке.

Так, месячная аренда апартаментов с двумя спальнями в Гонконге обойдется иностранным гражданам примерно в 7,5 тыс. долларов, стоимость литра бензина превышает 2 доллара, а чашка кофе обойдется почти в 8 долларов.

При этом в пятерке самых дорогих городов мира четыре - азиатские. После Гонконга, второе место занял Токио, четвертое - Сингапур, а пятое - Сеул. На третьем месте оказался Цюрих.

В первую десятку городов вошли столица Анголы Луанда, а также Шанхай, Нджамена (Республика Чад), Пекин и Берн.

Вторую десятку открывает Женева, которая потеряла четыре пункта по сравнению с прошлым годом, что связано с падением цен на жилье. Нью-Йорк упал на четыре пункта и занял 13-е. Москва заняла 17 место, потеряв столько же позиций.

"Несколько городов Восточной и Центральной Европы, включая Москву, Санкт-Петербург (49 место) и Киев (173 место), упали на четыре, четырнадцать и десять пунктов соответственно из-за падения курса местной валюты по отношению к доллару", - отмечает Mercer.

Тель-Авив (16 место) продолжает оставаться самым дорогим городом для экспатов на Ближнем Востоке. А Лондон занял 19 место - стоит отметить, что среди всех исследуемых городов он стал самым дорогим в сфере развлечений: один билет в кино там обойдется почти в 25 долларов.

По данным компании, почти все европейские города поднялись в рейтинге из-за укрепления курса евро к доллару. Так, Париж улучшил позицию на 28 строчек с прошлого года, заняв 34 место, Рим - на 34 места и занял 46 строчку, Мадрид (64 место) поднялся на 47 пунктов и Вена на 30, заняв 39 место.

Также большой скачок цен на проживание показали города Германии - Франкфурт(68 место) и Берлин (71 место) стали на 49 пунктов выше, чем в прошлом году.

Самыми дешевыми городами для экспатов в рейтинге Mercer стали Ташкент (209 место), Тунис (208 место) и Бишкек (207 место).

Цены на жилую недвижимость премиум-класса в княжестве Монако выросли на 6% в 2017 году и составляют в среднем 41,3 тыс. евро за квадратный метр - это является рекордным показателем в мире по стоимостью жилья, свидетельствует отчет британской компании Savills Plc.