Иран начал разработку мер по противодействию американским санкциям
Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи написал на своем сайте, что иранские власти приступили к разработке мер, которые помогут противодействовать санкциям Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Аятолла заявил, что американские власти пытаются вызвать раскол между народом и государством, вводя новые экономические санкции. Верховный лидер напомнил, что подобными методами пользовались шесть президентов США до нынешнего лидера Дональда Трампа, однако всем им пришлось "отступить".
В официальном иранском агентстве IRNA уточнили, что правительство и парламент страны сформировали специальный комитет, который изучает влияние санкций США. В частности, он должен найти способ "безопасного" экспорта нефти, чтобы сохранить прежний уровень доходов от ее продажи.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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