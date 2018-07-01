Болгарию признали самой быстро исчезающей страной мира

В Болгарии обеспокоены стремительным сокращением численности населения - число жителей страны по данным Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН оценивается в менее чем 7 млн человек. При этом после Второй мировой войны в 1946 году в стране проживало 7 029 349 человек, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.

"Это тяжелая новость... Болгария в клинической демографической смерти, она умирает... Мы самая быстро исчезающая нация в мире", - прокомментировал такие показатели академик Петр Иванов.

Так, за 29 июня родилось 120 человек, умерло - 193, сообщает портал bgnews.