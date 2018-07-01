Английский болельщик раскритиковал британские СМИ после поездки на ЧМ-2018

Английский болельщик Мэтт Мэйбери раскритиковал британские СМИ после поездки в Россию на чемпионат мира 2018 года, сообщает "Советский спорт".

"Вернулся живым после двух недель в России. На меня не нападали кровожадные хулиганы, не съел медведь, меня не отравили и не убили. Британским медиа должно быть стыдно за явную пропаганду против россиян. Абсолютно классная страна", - написал фанат в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За время, проведенное в России, Мэйбери посетил Москву, Волгоград, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Калининград.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.