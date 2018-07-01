В Таиланде ищут детей, заблокированных в пещере восемь дней

Спасатели планируют возобновить поиск 12 детей и их футбольного тренера, в течение восьми дней заблокированных в таиландской пещере Tham Luang, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

В спасательной операции участвуют водолазы (в том числе армейские), волонтеры, специалисты вооруженных сил Великобритании и США. Но пока поиски не дают никаких результатов. Они были осложнены ухудшением погоды и ливневыми дождями, которые продолжали затоплять пещеру, передает агентство "Интерфакс".

В настоящее время водолазы будут обследовать полости пещеры на глубине от 2 до 3 километров. Мощные насосы постоянно отсасывают воду из пещеры.