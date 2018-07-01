Индия хочет отправиться на Луну за ядерным супертопливом

Индия спешит обогнать другие космические державы в освоении спутника Земли - с Луны можно будет черпать альтернативное супертопливо.

О планах индусов сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Сообщается, что индийская космическая программа предусматривает высадку миссии в ту часть Луны, где еще не бывала ни одна страна, чтоб начать там исследования с возможностью добывать там безотходное ядерное топливо стоимостью в триллионы долларов.

Индийский луноход будет искать там следы Гелия-3. Это вещество очень редкое на Земле, а вот на Луне его столько, что он может обеспечить землян энергией на 250 лет. Но это все в теории.

"Страны, способные привезти этот ресурс с Луны на Землю, будут диктовать процесс. И я не хочу быть среди них, я хочу возглавить их", - сказал глава Индийской организации исследования космоса (ISRO) Кайласавадиву Сиван.

Отмечается, что, согласно индийской космической программе, кроме высадки лунохода на поверхность спутника Земли, предусматривается выведение космической станции на орбиту с последующей отправкой индийских астронавтов на Луну.