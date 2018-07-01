Бельгийским фанам вернут деньги за телевизоры, если сборная забьет больше 15 мячей на ЧМ-2018

Болельщикам сборной Бельгии, которые купили телевизоры во время чемпионата мира-2018, вернут деньги, если команда сможет забить более 15 голов на турнире. Такую акцию организовала одна из бельгийских сетей электронных товаров, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

"Мои друзья купили телевизор. Я держу это у себя в уме и поэтому хочу забить как можно больше мячей, чтобы подарить им бесплатное телевидение", - рассказал об акции нападающий Бельгии Дрис Мертенс.

Напомним, за три матча группового этапа бельгийцы забили девять мячей, став самой результативной командой турнира.

В 1/8 финала мирового первенства Бельгия сыграет с Японией. Матч пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону.