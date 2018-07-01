Бельгийским фанам вернут деньги за телевизоры, если сборная забьет больше 15 мячей на ЧМ-2018
1 июля 2018 12:55 243
Болельщикам сборной Бельгии, которые купили телевизоры во время чемпионата мира-2018, вернут деньги, если команда сможет забить более 15 голов на турнире. Такую акцию организовала одна из бельгийских сетей электронных товаров, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.
"Мои друзья купили телевизор. Я держу это у себя в уме и поэтому хочу забить как можно больше мячей, чтобы подарить им бесплатное телевидение", - рассказал об акции нападающий Бельгии Дрис Мертенс.
Напомним, за три матча группового этапа бельгийцы забили девять мячей, став самой результативной командой турнира.
В 1/8 финала мирового первенства Бельгия сыграет с Японией. Матч пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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